Mercoledì 10 dicembre stop al flusso idrico in città

TERMOLI. Acea Molise comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale mercoledì 10 dicembre 2025, dalle ore 9 alle ore 16, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua in alcune zone del Comune di Termoli.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- C.da Colle della Torre, C.da Petrara, C.da Cardone, Fosso della Lama, Via Carducci, Via Foscolo, C.da Pozzo Pisano, Via Pavese, Via Parini, Via Montale, Via Verga, Via Maestrale, Via Carducci (ripetuta), Via Manzoni, Via Ungaretti, Via Quasimodo, Via Petrarca, Via Pirandello, Via Saba, Via Moravia, Via D’Annunzio, Via Pascoli, Via Morante, Via Leopardi, Via Fortore, Via Como, Via Messina, Via Mantova, Quartiere Porticone, C.da Santa Maria a Valentino, C.da Ponticelli, Via Firenze, Via Torino, Via Sassari, Via Napoli, Via Perugia, Via Genova, Via Catania, Via Ancona, Via Pisa, Via Cuneo, Via Cagliari, Via Ragusa, Via Bari, Via Palermo, Via Bologna, Via Verona, Via Venezia, Via Udine, Via Trento, Via Amalfi, Via Positano, Via Padova, Via Arno, Via Danubio, Via Adda, Via Sangro, Via Trigno, Via Mincio, Via Volturno, Via Po, Via Biferno, Via Piave, Via Ticino, Via Tanaro, Via Adige, Via Pertini.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 098 599.
Per aggiornamenti visitare il sito di Acea Molise – sezione avvisi.
Acea Molise si scusa per il disagio.