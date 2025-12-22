Messaggio di cordoglio per la morte di suor Giovanna Angela Porreca

TERMOLI. Il vescovo di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, il Presbiterio e l’intera comunità diocesana esprimono profondo cordoglio per la morte, avvenuta il 19 dicembre 2025, di suor Giovanna Angela Porreca della congregazione delle suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret.

Sono vicini con la preghiera di suffragio ai familiari e alle consorelle.

Con motivo di gratitudine a Dio per la presenza luminosa e il servizio amorevole donati a tanti fratelli e sorelle affidano la sua anima buona alle braccia misericordiose del Signore Gesù Cristo, risurrezione e vita.

Red