“Miseria e nobiltà” in scena a Campomarino e San Giuliano

CAMPOMARINO. A Campomarino, venerdì 19 dicembre, alle ore 21, presso il Teatro Parrocchiale, e domenica 21 dicembre invece tocca a San Giuliano di Puglia con un doppio appuntamento: alle 17 e alle 20 nel Teatro Polifunzionale Mete con Miseria e Nobiltà.

Lo spettacolo, adattamento e regia di Nicolangelo Licursi, è in due atti; sul palco, ovviamente, la compagnia “Scème Sembe Nuje” di Santa Croce di Magliano, reduce dai recenti successi di Lucera e Casacalenda (entrambi sold out) dello scorso novembre.

Nuova opportunità quindi per godersi il grande capolavoro di Eduardo Scarpetta, proposto dagli attori molisani, che piace e convince pubblico e critica in regione e non solo.

Per info: 3279566623