Molestie e nuovi profili di offesa, il convegno a Larino

LARINO. Si terrà il 16 dicembre 2025, alle 9:30, nella sala delle assemblee del Coa Larino, il convegno dal titolo “Molestie e nuovi profili di offesa”, un appuntamento formativo che riunisce magistrati, avvocati, studiosi e professionisti dell’ambito psicologico per analizzare l’evoluzione del reato di molestia alla luce delle nuove dinamiche sociali e tecnologiche.

Apertura dei lavori

I saluti istituzionali saranno affidati a:

Michele Russo , presidente del Tribunale di Larino

, presidente del Tribunale di Larino Elvira Antonelli , procuratore capo di Larino

, procuratore capo di Larino Gabriella Degnivo, vicepresidente del Coa Larino

Gli interventi

Il programma prevede contributi multidisciplinari che affrontano il tema da prospettive complementari:

Rosaria Vecchi , gip presso il Tribunale di Larino, approfondirà “La dichiarazione della persona offesa: credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca nel delitto di molestie”, con un focus sulla valutazione probatoria delle testimonianze.

, gip presso il Tribunale di Larino, approfondirà “La dichiarazione della persona offesa: credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca nel delitto di molestie”, con un focus sulla valutazione probatoria delle testimonianze. Guido Rossi , dottore di ricerca in diritto processuale penale (UNIMOL), analizzerà “La digitalizzazione della prova nel delitto di molestia o disturbo alle persone”, evidenziando criticità, strumenti e prospettive processuali nell’era digitale.

, dottore di ricerca in diritto processuale penale (UNIMOL), analizzerà “La digitalizzazione della prova nel delitto di molestia o disturbo alle persone”, evidenziando criticità, strumenti e prospettive processuali nell’era digitale. Guido Campopiano , presidente AIGA Termoli–Larino, offrirà un inquadramento sistematico delle “Molestie e disturbo: nuove condotte e interpretazioni”.

, presidente AIGA Termoli–Larino, offrirà un inquadramento sistematico delle “Molestie e disturbo: nuove condotte e interpretazioni”. Elpidio Cecere, psicologo e psicoterapeuta, esaminerà l’impatto delle “Molestie telefoniche sui nuovi modelli socio‑culturali”, mettendo in luce le trasformazioni dei comportamenti e delle relazioni.

Conclusioni e moderazione

A chiudere i lavori sarà Michele Urbano, presidente del Coa Larino, con un intervento dedicato a “Utilizzo delle prove e diritto di difesa: profili di deontologia”. La moderazione è affidata a Micaela Bruno, direttore della Scuola Forense Frentana.

Crediti formativi

La partecipazione all’evento dà diritto a 4 crediti formativi, di cui 2 in materia obbligatoria, come deliberato dal Coa Larino.