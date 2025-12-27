«Musica a 360 Gradi»: domenica la DolceVida accende la notte disco di Termoli

TERMOLI. La DolceVida torna protagonista delle notti termolesi con un evento che punta dritto al cuore di chi la musica l’ha vissuta, sudata, attraversata. Domani, domenica 28 dicembre 2025, dalle 22, il locale di via dei Palissandri, 8 apre le porte a «Musica a 360 Gradi», la serata firmata DolceVida Revival e Tropicana Club 3.0 dedicata ai grandi classici ’70, ’80 e ’90. Un viaggio sonoro che non concede distrazioni: ingresso libero, selezione alla cassa e pubblico rigorosamente over 30.

A guidare la notte sarà una presenza che non ha bisogno di presentazioni: Glowria Gaymore, special guest e icona della scena disco internazionale. In console DJ Mister D. (Luca Di Campli), custode di un repertorio che attraversa generazioni, mentre Alex D. darà voce e ritmo alla pista, trasformando ogni brano in un coro collettivo.

L’atmosfera sarà quella delle feste di fine anno: luci calde, scenografia natalizia, energia che sale traccia dopo traccia. Per chi vuole vivere la serata con un tocco in più, sono disponibili i tavoli su prenotazione al 347.8572557.

«Musica a 360 Gradi» non è solo un evento: è un ritorno alle origini, un omaggio a chi ha fatto della notte un linguaggio e della musica un’identità. Termoli si prepara a ballare, e questa volta lo fa con stile.