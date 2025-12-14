Nasce la squadra di Debate alla Bernacchia-Schweitzer

TERMOLI. A Termoli, nella scuola secondaria di primo grado Bernacchia-Schweitzer, nasce una squadra di Debate guidata dalla coach professoressa Maria Teresa Speranza e professoressa Luisangela Quici. La squadra dell’Istituto è la prima del Molise composta da ragazzi di questa età. Da qualche settimana sta partecipando al “Campionato Italiano Giovanile di Debate – Middle School”.

La squadra, è la prima volta che si trova a partecipare ad una gara a livello nazionale, in quanto negli anni precedenti gli studenti avevano partecipato a dibattiti interni alla scuola e ad un singolo evento svoltosi a Pescara.

Il Debate è un’attività molto importante che permette ai ragazzi di migliorare sotto diversi aspetti: migliora la capacità di ricerca e selezione del materiale informativo, capacità di studio e approfondimento di un argomento anche distante alle proprie conoscenze, capacità di collaborazione con gli altri e prontezza e capacità comunicativa. L’Istituto porta avanti orgogliosamente questo progetto perché lo reputa molto importante per la crescita sia didattica che personale degli studenti.

L’area tematica generale del campionato italiano giovanile che stanno disputando è: l’adattamento e contrasto ai cambiamenti climatici.

I giovani componenti della squadra di Debate sono tutti alunni di classe seconda e terza media. Il campionato è organizzato in una serie di round, ognuno dei quali è incentrato su un aspetto della suddetta tematica generale. Per alcuni round, gli studenti hanno la possibilità di prepararsi preventivamente l’argomento effettuando ricerche anche se solo al momento del round vengono informati se dovranno sostenere la posizione dei pro o dei contro. Altri round, invece, sono inpromptu, ossia gli studenti vengono informati solo un’ora prima della disputa del round sula mozione su cui verterà il dibattito e può preparare le argomentazioni utilizzando solo il libro dei fatti e materiale personale precedentemente studiato senza poter ricorrere a internet per ricerche e ampliamenti della tematica.

Fino ad ora la squadra ha affrontato due round, uno contro una scuola campana e uno contro una scuola lombarda. Contro quest’ultima hanno conquistato la vittoria. I giudici hanno espresso molti giudizi positivi affermando il buon livello di argomentazione dimostrato da parte degli alunni ma anche la padronanza da punto di vista del public speaking dimostrata dai giovani debater dell’Istituto.

Il prossimo round si disputerà lunedì 15 dicembre alle ore 16 e la mozione sarà: “Questa assemblea sostiene che le azioni degli individui contino più di quelle degli Stati nella lotta al cambiamento climatico”. Gli alunni si stanno preparando ad affrontare al meglio questo terzo round cercando di conquistare una nuova vittoria. Solo quel giorno sapranno dovranno sostenere la mozione pro o contro e chi saranno i loro rivali.

