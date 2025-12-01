Natale a Montecilfone

MONTECILFONE. Montecifone si prepara a vivere un periodo ricco di eventi culturali, iniziative per le famiglie e momenti di festa. Dal dicembre 2025 fino a gennaio 2026, il Comune propone una serie di appuntamenti per grandi e piccini.
Dicembre 2025
- 5 dicembre, ore 18:30 – Sala Consiliare, Comune
Incontro con l’autore Luigi Pizzuto per “Magna Capitana”.
- 7 dicembre, ore 18:00 – Via Roma
Accensione delle luminarie natalizie, mercatino di Natale e prodotti tipici.
- 18 dicembre, ore 10:30 – Via Roma
Scambio degli auguri e consegna dei doni a scuola.
- 19 dicembre, ore 18:30 – Sala Consiliare, Comune
Convegno di presentazione dei progetti PNRR e digitali.
- 21 dicembre
- Ore 15:30 – Palazzo Graziani: scambio degli auguri con gli anziani di “Casa Graziani”.
- Ore 18:00 – Via Roma: apertura del Villaggio di Babbo Natale, una festa dedicata ai più piccoli.
- 22 dicembre, ore 18:30 – Sala Consiliare, Comune
Incontro con l’autore Sergio Sorella per “La zappa e l’aratro”.
- 27 dicembre, ore 20:30 – Centro della Comunità
Tombolata in compagnia.
- 28 dicembre, ore 18:30 – Sala Consiliare, Comune
Incontro con l’autore Orlando Ionata per “Natale a Nevemagia”.
Gennaio 2026
- 3 gennaio, ore 18:00 – Centro della Comunità
Cinema per ragazzi con pop corn.
- 5 gennaio, ore 16:00 – Via Roma
Arrivo della Befana!
- 11 gennaio, ore 11:00 – Centro della Comunità
Festa del Ringraziamento.
Il Comune invita tutti i cittadini a partecipare agli eventi, per vivere insieme la magia delle feste e la bellezza della comunità.
AZ