X
martedì 2 Dicembre 2025
Cerca

Natale a Montecilfone

  • Redazione
  • Comunità, Foto

MONTECILFONE. Montecifone si prepara a vivere un periodo ricco di eventi culturali, iniziative per le famiglie e momenti di festa. Dal dicembre 2025 fino a gennaio 2026, il Comune propone una serie di appuntamenti per grandi e piccini.

Dicembre 2025

  • 5 dicembre, ore 18:30 – Sala Consiliare, Comune
    Incontro con l’autore Luigi Pizzuto per “Magna Capitana”.
  • 7 dicembre, ore 18:00 – Via Roma
    Accensione delle luminarie natalizie, mercatino di Natale e prodotti tipici.
  • 18 dicembre, ore 10:30 – Via Roma
    Scambio degli auguri e consegna dei doni a scuola.
  • 19 dicembre, ore 18:30 – Sala Consiliare, Comune
    Convegno di presentazione dei progetti PNRR e digitali.
  • 21 dicembre
    • Ore 15:30 – Palazzo Graziani: scambio degli auguri con gli anziani di “Casa Graziani”.
    • Ore 18:00 – Via Roma: apertura del Villaggio di Babbo Natale, una festa dedicata ai più piccoli.
  • 22 dicembre, ore 18:30 – Sala Consiliare, Comune
    Incontro con l’autore Sergio Sorella per “La zappa e l’aratro”.
  • 27 dicembre, ore 20:30 – Centro della Comunità
    Tombolata in compagnia.
  • 28 dicembre, ore 18:30 – Sala Consiliare, Comune
    Incontro con l’autore Orlando Ionata per “Natale a Nevemagia”.

Gennaio 2026

  • 3 gennaio, ore 18:00 – Centro della Comunità
    Cinema per ragazzi con pop corn.
  • 5 gennaio, ore 16:00 – Via Roma
    Arrivo della Befana!
  • 11 gennaio, ore 11:00 – Centro della Comunità
    Festa del Ringraziamento.

Il Comune invita tutti i cittadini a partecipare agli eventi, per vivere insieme la magia delle feste e la bellezza della comunità.

AZ