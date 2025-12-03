Natale creativo: a Guglionesi arriva il laboratorio per bambini

GUGLIONESI. La magia del Natale arriva a Guglionesi con un’iniziativa pensata per i più piccoli: il Laboratorio Creativo, organizzato dalla Pro Loco Guglionesi in collaborazione con l’Agng. L’evento si propone come uno spazio dove fantasia e manualità si incontrano per dare vita a decorazioni, biglietti e piccoli lavoretti ispirati alle festività.

Il laboratorio si terrà presso Castellara in due appuntamenti gratuiti:

Venerdì 5 dicembre alle ore 16:00

Sabato 6 dicembre alle ore 10:30

L’iniziativa è aperta a tutti i bambini e punta a stimolare la creatività attraverso semplici attività manuali, in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Un’occasione per vivere insieme l’attesa del Natale, tra colori, sorrisi e fantasia.

AZ