“Natale d’Amare”: un calendario ricco di eventi a Campomarino

CAMPOMARINO. L’amministrazione comunale di Campomarino svela il cartellone ufficiale delle festività natalizie 2025 con l’iniziativa “Natale d’Amare”, un programma ricco e pensato per regalare emozioni, momenti di condivisione e intrattenimento a grandi e piccini.

Realizzato in collaborazione con l’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali di Campomarino, il calendario propone una serie di eventi che animeranno il territorio durante tutto il periodo natalizio: spettacoli, iniziative culturali, musica, tradizioni locali, luminarie e atmosfere di festa accompagneranno cittadini e visitatori in un percorso all’insegna della gioia e della convivialità.

“Con Natale d’Amare vogliamo valorizzare l’identità di Campomarino, promuovere le eccellenze locali e creare occasioni di incontro che rafforzino il senso di comunità”, hanno sottolineato l’assessore alla Cultura, dottoressa Rossella Panarese, e il consigliere delegato al Turismo, Francesco Colitti, durante la presentazione. “Ogni evento è stato pensato per rendere il nostro paese ancora più accogliente e coinvolgente durante uno dei momenti più attesi dell’anno”.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini e ai visitatori: vivere insieme la magia del Natale a Campomarino e partecipare a un mese di eventi pensati per celebrare la comunità, le tradizioni e lo spirito delle feste.

AZ