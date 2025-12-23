Natale e Concilio di Nicea: una serata di musica e riflessione

TERMOLI. Martedì 23 dicembre 2025, alle ore 19, il Cinema S. Antonio ospiterà il tradizionale Gesto di Natale, promosso da Comunione e Liberazione. Quest’anno l’evento assume un significato particolare: ricorre il 1700° anniversario del Concilio ecumenico di Nicea, tappa fondamentale nella storia della Chiesa.

La serata si aprirà con canti e momenti di ascolto, pensati per aiutare i partecipanti a riscoprire il senso più profondo del Natale: l’annuncio che Dio si è fatto uomo. Come ricordano i testi della Scuola di comunità, il Natale non è lo sforzo dell’uomo per raggiungere Dio, ma il riconoscimento di una presenza che si offre e chiede di essere accolta.

Al centro dell’incontro ci sarà l’intervento di don Antonio Sabetta, teologo e filosofo, docente universitario e autore di numerosi saggi. Il suo intervento guiderà il pubblico alla scoperta del Concilio di Nicea e del suo significato per la fede cristiana, con particolare attenzione alla natura di Dio e di Gesù Cristo, verità ancora oggi proclamate nel Credo.

La serata sarà arricchita anche da un videomessaggio del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, realizzato appositamente per l’occasione, con uno sguardo alla situazione attuale in Terra Santa.

Un appuntamento che unisce memoria, cultura e attualità, nel segno di una fede che genera comunione e apre alla speranza, ricordando – come scrive don Luigi Giussani – che il Natale annuncia che «questo luogo c’è», qui e ora, nella concretezza della vita.