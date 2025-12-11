giovedì 11 Dicembre 2025
Natale solidale a Termoli: raccolta di giocattoli per i bambini meno fortunati

  • Redazione
  • Comunità, Foto

TERMOLI. Il Circolo del Partito Democratico di Termoli, in collaborazione con Caritas Termoli–Larino e Conferenza donne dem Molise  organizza per domenica 14 dicembre 2025, dalle 9 alle 13, una grande raccolta di giocattoli nuovi e usati in buono stato presso Piazza Monumento a Termoli.

L’iniziativa, pensata per sostenere le famiglie in difficoltà nel periodo natalizio, ha l’obiettivo di donare i giocattoli raccolti ai bambini meno fortunati, grazie alla distribuzione curata direttamente dalla Caritas.

Un gesto semplice per un Natale più solidale

La giornata rappresenta un importante momento di solidarietà per tutta la cittadinanza: vengono accettati giocattoli funzionanti, igienizzati e in buone condizioni, affinché possano essere regalati con dignità e gioia.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare perché anche un piccolo gesto può contribuire a regalare un sorriso a un bambino.”

Dettagli dell’evento

Data: domenica 14 dicembre 2025

Orario: 9 – 13

Luogo: Piazza Monumento, Termoli

Cosa donare: giocattoli nuovi o usati in ottimo stato

A chi saranno destinati: la distribuzione dei giochi è curata dalla Caritas Termoli–Larino