“Ogne cas tè nu pange rott”: il viaggio nelle radici linguistiche del territorio

TERMOLI. Domenica 14 dicembre è calato il sipario sulla commedia “Ogne cas tè nu pange rott”, portata in scena all’Auditorium Santa Maria degli Angeli. Più che un semplice spettacolo, la rappresentazione è stata un viaggio nelle radici linguistiche del territorio.

La compagnia Sipario Bisaccia, composta interamente da attori di Montenero, ha confermato il proprio impegno nella salvaguardia del patrimonio immateriale: l’uso sapiente di detti popolari e del vernacolo ha divertito e fatto riflettere il numeroso pubblico presente. L’iniziativa, supportata dalla UILT e patrocinata dal Comune di Termoli, dimostra quanto il teatro dialettale sia ancora vivo e apprezzato.

Sotto la regia di Leo Benedetto (anche co-autore con Marlyn Irace), la compagnia ha offerto una performance corale di alto livello, supportata da un impeccabile staff tecnico.

Un applauso va all’intero cast, che ha saputo mantenere viva la tradizione recitativa locale. In ordine di apparizione: Emilia Raschia, Daniela Lapenna, Angela D’Aulerio, Egidio D’Ascenzo, Leo Benedetto, Vittorio D’Ascenzo, Luigi Di Lisio, Michele Porfido, Marlyn Irace, Kevin Cordisco, Mariantonietta Liberatore e Annamaria Lupidio.

Ovviamente con l’indispensabile contributo di Luigi Benedetto dietro al mixer e di Davide Morrone e Alex Cordisco nella realizzazione della scenografia.