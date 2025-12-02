“Oltre l’abilismo”: a Portocannone la giornata internazionale delle persone con disabilità

PORTOCANNONE, Domani, mercoledì 3 dicembre 2025, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Portocannone ospiterà l’evento “Oltre l’Abilismo” presso il plesso dell’Istituto Comprensivo “John Dewey”, con inizio alle ore 11.

La manifestazione vedrà la partecipazione di autorità locali e figure chiave della scuola. Tra i saluti istituzionali saranno presenti Francesco Gallo, Sindaco di Portocannone, Valentina Flocco, Assessore alla Cultura, e Immacolata Lamanna, Dirigente scolastico.

L’incontro prevede gli interventi delle autrici della pubblicazione sul tema dell’abilismo, professoressa Costantina Sabella e dottoressa Adele Di Tillo, e un contributo della dottoressa Benedetta Esposto, psicologa e psicoterapeuta in formazione. La giornata sarà inoltre arricchita dagli interventi dell’Area Inclusione dell’I.C. “John Dewey”, rappresentata da Lia Glave e Maria Renzi, coordinatrice del GLI.

La pubblicazione delle autrici esplora il concetto di abilismo, analizzando come la società costruisce e perpetua stereotipi e pregiudizi sulle persone con disabilità. Il testo evidenzia il ruolo della cultura, della legislazione e delle pratiche educative, proponendo strategie per superare le barriere sociali e promuovere l’inclusione, con particolare attenzione all’intelligenza emotiva.

«Una sinergia virtuosa, quella tra scuola e amministrazione, specie quando si tratta di riflettere su questioni importanti come quella dell’inclusione della disabilità, in un’ottica di superamento di ogni retaggio di abilismo, di qualsivoglia matrice. E la pubblicazione della professoressa Costantina Sabella e di Adele di Tillo esplora, in primis, proprio il concetto di abilismo, a partire dalla sua genesi, ovvero la discriminazione basata sulle abilità fisiche e mentali. L’opera analizza il modo in cui la società costruisce e perpetua stereotipi e pregiudizi sulle persone con disabilità, evidenziando il ruolo della cultura, della legislazione e delle pratiche educative. Attraverso un approccio interdisciplinare dunque, proporremo a scuola, insieme alla preside, ai referenti della materia, agli insegnanti, ai ragazzi, delle strategie per superare le barriere sociali, approfondendo anche l’importanza dell’intelligenza emotiva. Sarà una giornata importante per tutti noi» ha dichiarato l’assessore Valentina Flocco.

L’evento rappresenta un momento di riflessione e confronto per tutta la comunità, volto a promuovere una maggiore consapevolezza sull’inclusione e a rafforzare la collaborazione tra scuola e istituzioni.

AZ