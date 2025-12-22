“Per il Bene”: la mostra dei Carabinieri al Castello Svevo

TERMOLI. Oggi pomeriggio, lunedì 22 dicembre, alle ore 17, sarà inaugurata al Castello Svevo di Termoli la mostra fotografica “Per il Bene”, dedicata all’impegno, alla lealtà e alla responsabilità dell’Arma dei Carabinieri nella città di Termoli.
Dopo il successo della prima esposizione dello scorso 2 giugno presso la Torretta Belvedere, l’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Termoli, torna con nuove fotografie di grande valore e significato. La mostra vuole essere un’occasione di approfondimento sul rapporto tra lo Stato e la società, mettendo in luce, attraverso le immagini, l’attività quotidiana dei Carabinieri a tutela del bene comune.
La rassegna resterà aperta fino al 28 dicembre 2025 e sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 21.