Portocannone, rinviato il Presepe Vivente Arbëreshë: nuova data sabato 27 dicembre alle ore 18

PORTOCANNONE. Il maltempo ha costretto gli organizzatori ad annullare l’evento previsto per questa sera, ma la comunità non si ferma. Il «Presepe Vivente Arbëreshë», inizialmente programmato per il 26 dicembre, si terrà domani, sabato 27 dicembre, alle ore 18, sempre nel suggestivo scenario di Borgo Costantinopoli.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Portocannone e dalla Parrocchia Santi Pietro e Paolo, rappresenta un momento di forte identità e partecipazione: un viaggio nella tradizione arbëreshë, tra scene di vita quotidiana, costumi storici e spiritualità condivisa. Il percorso proseguirà poi nei giorni 2 e 6 gennaio 2026, con l’atteso arrivo dei Re Magi a cavallo nella giornata dell’Epifania.

La comunità è invitata a partecipare e a contribuire alla riuscita dell’evento, che unisce memoria, cultura e senso di appartenenza. Un grazie sincero a tutti i volontari che stanno donando tempo e passione per rendere possibile questo appuntamento.

Portocannone si racconta, si raccoglie, si rinnova. E lo fa insieme.