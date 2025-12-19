TERMOLI. Premio Internazionale Pias: a Termoli la cerimonia di premiazione e i 20 anni del Movimento per la Vita.

Un pomeriggio di valori, impegno e testimonianza attende la città di Termoli. Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 16, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Internazionale Pias, promossa dal Movimento per la Vita di Termoli.

L’evento si svolgerà presso la Sala Ecclesia Mater della Curia Vescovile, in piazza Sant’Antonio, e rappresenterà un momento di alto profilo umano, sociale e spirituale, dedicato alla promozione e alla tutela della vita in tutte le sue forme. Alla cerimonia interverranno il vescovo della Diocesi, monsignor Claudio Palumbo, insieme alle autorità civili e religiose, a testimonianza dell’importanza e del valore che il Premio Pias ha assunto anche a livello internazionale nel corso degli anni.

L’iniziativa sarà inoltre occasione per celebrare un traguardo significativo: i vent’anni di attività del Movimento per la Vita di Termoli, due decenni spesi al servizio delle persone più fragili, della cultura della vita e della solidarietà concreta.

Le celebrazioni proseguiranno in serata con la Santa Messa di ringraziamento, in programma alle ore 18.30 presso la Parrocchia di San Pietro, momento conclusivo di una giornata che unisce riconoscimento, memoria e spiritualità.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza, che invita a riflettere sul valore della vita e sull’importanza dell’impegno quotidiano per la sua difesa, nel segno della condivisione e della speranza.

