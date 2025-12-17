Raccolta alimentare Oipa: dai una “zampa” agli animali bisognosi

TERMOLI. L’Oipa Italia Onlus – Organizzazione Internazionale Protezione Animali – annuncia il rinvio della dodicesima edizione della raccolta alimentare per gli animali bisognosi.
L’iniziativa, inizialmente prevista per sabato 20 dicembre 2025, si terrà lunedì 22 dicembre a causa di problemi di salute di Luigina, volontaria di riferimento dell’associazione.
La giornata solidale si svolgerà presso il negozio Verì di Termoli, in via dei Lecci 57, con orario continuato dalle 9 alle 20. L’appello, rappresentato dal simpatico cane Timon, invita i cittadini a “dare una zampa”, contribuendo con donazioni di cibo per sostenere lui e tutti gli altri animali seguiti dai volontari.
L’Oipa rinnova l’invito alla partecipazione, sottolineando quanto ogni gesto di solidarietà sia fondamentale per garantire supporto concreto agli animali in difficoltà del territorio.