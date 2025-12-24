Raccolta rifiuti durante le feste nei comuni del Basso Biferno

BASSO MOLISE. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la ditta Impregico S.r.l. ha reso noto come sarà organizzata la raccolta differenziata nei comuni dell’Unione del Basso Biferno: Campomarino, Guglionesi, Larino, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Ururi e Montenero di Bisaccia.

Il 25 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 il servizio sarà sospeso, mentre il 26 dicembre il ritiro del secco residuo e il 6 gennaio quello della carta avverranno regolarmente, seguendo il calendario consueto.

Durante le stesse giornate, inoltre, le isole ecologiche resteranno chiuse.