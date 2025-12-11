Raffaele Panichella torna presidente di Aiop Molise

CAMPOBASSO. Cambio alla guida di Aiop Molise, l’Associazione italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato accreditate. Al Presidente uscente Raffaele Ianuale succede Raffaele Panichella, già presidente negli anni passati, rieletto lo scorso 28 novembre dall’assemblea dell’Associazione per il prossimo triennio.

«Sono onorato di tornare alla guida di AIOP Molise – ha dichiarato Panichella – e ringrazio l’assemblea per la fiducia accordatami. Il mio impegno sarà quello di proseguire l’ottimo lavoro del mio predecessore, a tutela delle strutture sanitarie del territorio e dei loro operatori».

Panichella sottolinea l’importanza di affrontare le sfide attuali della sanità regionale: «È fondamentale promuovere un confronto costruttivo con tutti gli attori coinvolti, per garantire la tutela della salute dei molisani e l’accesso equo ai servizi».