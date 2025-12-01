Riapre il centro di raccolta di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Dopo alcuni giorni di chiusura, il Centro Comunale di Raccolta di Montenero di Bisaccia, noto anche come Isola Ecologica di Contrada Cannivieri, ha riaperto oggi, lunedì 1° dicembre 2025.

Il centro era stato temporaneamente chiuso a partire da venerdì 21 novembre 2025, insieme ad altre isole ecologiche di Campomarino, Guglionesi, Larino, Montecilfone, Petacciato, Portocannone e San Giacomo degli Schiavoni. La sospensione delle attività era stata annunciata dalla società Impregico S.r.l., che gestisce i servizi di raccolta, e sarebbe durata fino a nuova comunicazione.

Con la riapertura, i cittadini possono tornare a conferire rifiuti e materiali riciclabili secondo le consuete modalità, garantendo il regolare funzionamento del servizio e la corretta gestione dei rifiuti sul territorio.