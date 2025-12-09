Sciopero nazionale del 10 dicembre: possibili disagi nella raccolta rifiuti

TERMOLI. Le sigle sindacali FP Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno indetto per domani, mercoledì 10 dicembre 2025, uno sciopero nazionale che potrebbe incidere sul regolare svolgimento dei servizi di igiene urbana.
Secondo quanto comunicato, l’astensione dal lavoro da parte degli operatori potrebbe comportare rallentamenti o mancati ritiri nella raccolta dei rifiuti e nelle attività di pulizia del territorio. L’azienda invita comunque le utenze a esporre i contenitori secondo il calendario previsto.
La raccomandazione è chiara:
- Se il personale non aderirà allo sciopero, i servizi saranno regolarmente garantiti.
- In caso contrario, i rifiuti eventualmente non ritirati dovranno essere riportati all’interno delle abitazioni, poiché non sono previsti turni di recupero straordinari. Le operazioni verranno infatti riprese nella successiva giornata di raccolta programmata.
Restano comunque assicurati i servizi minimi essenziali, come stabilito dalla legge 146/1990.
L’azienda ringrazia i cittadini per la collaborazione e sottolinea l’importanza di un comportamento responsabile per ridurre al minimo i disagi.