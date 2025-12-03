“Scopri Termoli”: l’ordinanza della Capitaneria

TERMOLI. Il Comando della Capitaneria di Porto di Termoli ha reso note le disposizioni per la XVIII edizione della manifestazione podistica “Scopri Termoli”, in programma lunedì 8 dicembre 2025, a partire dalle ore 8, con partenza e arrivo nell’area portuale.



L’evento è organizzato dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Associazione Provinciale di Campobasso ODV), guidata dalla presidente Carmela Franchella, in collaborazione con Runners Termoli, Larino Run, Il Valore di Rotello e AVIS Termoli.

La Capitaneria, valutata l’istanza presentata dagli organizzatori e richiamate le normative sulla sicurezza e sulla viabilità in ambito portuale, ha autorizzato lo svolgimento della gara non competitiva, il cui percorso interesserà anche alcune aree interne al porto.

Divieti e prescrizioni

Con un’apposita ordinanza, il comandante Capitano di Fregata Giuseppe Panico ha disposto che:

è vietato il transito, la sosta e la fermata dei veicoli lungo i tratti interessati dalla manifestazione e per tutta la sua durata;

lungo i tratti interessati dalla manifestazione e per tutta la sua durata; sono esclusi dal divieto i mezzi della Guardia Costiera, delle altre forze di polizia, i mezzi di soccorso e quelli espressamente autorizzati.

Sanzioni

Chi non rispetterà le prescrizioni dell’ordinanza sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dalle normative vigenti, oltre a rispondere civilmente e penalmente di eventuali danni.

L’ordinanza sarà consultabile nella sezione dedicata del sito istituzionale della Guardia Costiera.