“Sipario Bisaccia” al “Termoli in scena”

TERMOLI. Domenica 14 dicembre secondo appuntamento di “Termoli in scena”, la rassegna organizzata dalla UILT Molise (Unione Italiana Libero Teatro) con il patrocinio del Comune di Termoli (assessorato alla Cultura).

Alle 18, sul palco dell’auditorium Santa Maria degli Angeli di Difesa Grande saliranno gli attori della compagnia di teatro sperimentale dialettale Sipario Bisaccia. Nata nel 2005 e costituita da 16 elementi (tutti di Montenero di Bisaccia), divulga la cultura e il dialetto montenerese attraverso commedie (e copioni originali) che hanno già conquistato prestigiosi teatri locali come il Savoia e il Verde e sono state protagoniste di trasferte internazionali in Belgio e Svizzera.

“Ogne case té nu pange rott” è il titolo dello spettacolo, scritto da Marylin Iarace e Leo Benedetto, in programma domenica 14: una storia attuale di gioco d’azzardo, personaggi sopra le righe e classici contrasti familiari ambientata in uno dei tanti bar tabacchi del Centro Sud…

Il costo del biglietto è pari a 10 euro, per info e prenotazioni 327 9566623, mentre il terzo e ultimo appuntamento di ‘Termoli in scena’ è previsto domenica 11 gennaio.