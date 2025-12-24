Solidarietà a Termoli: la Caritas ringrazia il circolo Pd

TERMOLI. Il Circolo del Partito democratico di Termoli ha ricevuto una lettera di ringraziamento dalla Caritas per la donazione dei giochi raccolti durante l’iniziativa solidale promossa dal Circolo stesso.

La raccolta, resa possibile grazie alla partecipazione e alla generosità di cittadini e cittadine, ha permesso di destinare numerosi giochi ai bambini e alle famiglie seguite dai servizi Caritas del territorio, offrendo un contributo concreto di solidarietà e vicinanza.

Il Circolo Pd di Termoli ringrazia tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, condividendo con soddisfazione il riconoscimento ricevuto e confermando il proprio impegno a favore della comunità.

«Carissimi, desideriamo esprimere a voi e a quanti hanno partecipato alla raccolta di giochi destinata all’Emporio Solidale “Ti senghè” la nostra sentita gratitudine.

Il vostro gesto di solidarietà rappresenta molto più di un semplice dono materiale: è un segno concreto di attenzione, vicinanza e speranza per i bambini e le famiglie che si rivolgono al nostro Emporio.

La vostra sensibilità e il vostro impegno verso chi vive momenti di difficoltà ci incoraggiano a proseguire con ancora maggiore motivazione la nostra missione di sostegno e accoglienza.

A nome di tutta la comunità Caritas e delle famiglie beneficiarie, vi ringraziamo di cuore per la fiducia e la generosità dimostrate.

Con riconoscenza e stima ed augurandovi un Santo Natale, vi salutiamo cordialmente».