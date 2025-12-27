«Stanze – transizioni dell’esistenza», la presentazione con Martina Di Pardo

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Questa sera, sabato 27 dicembre, alle 17.30, la Sala consiliare del Palazzo comunale si apre alla letteratura con la presentazione di «Stanze – transizioni dell’esistenza» di Martina Di Pardo, un’opera che interroga i passaggi interiori e le soglie che definiscono il vivere. A guidare il dialogo sarà Pietro La Barbera, divulgatore culturale, chiamato a tessere il filo della conversazione con l’autrice.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione di Nicola Ciavarra, presidente della Pro Loco Quattro Torri, prenderanno la parola Giovanni Mancinone – giornalista, saggista e scrittore – ed Emilia Di Stefano, docente di lettere, per offrire letture critiche e prospettive interpretative sul testo. L’atmosfera sarà arricchita dall’audio curato da Antonio Martino, dai momenti di danza di Maria Martino e dalla voce narrante di Giulia De Felice, che accompagnerà il pubblico dentro le vibrazioni emotive del libro.

A conclusione dell’incontro, il firmacopie con l’autrice.