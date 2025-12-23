Stardance Academy in diretta su Rai 2: la Vigilia a “I Fatti Vostri”

TERMOLI. Sarà una vigilia di Natale da ricordare: il 24 dicembre, in diretta su “I Fatti Vostri” – Rai 2, quattro giovani allieve della Stardance Academy porteranno il nome di Termoli sul piccolo schermo, rappresentando la scuola in una delle trasmissioni più amate del daytime italiano.

Francesca Copalucci, Lucrezia Venditti, Noelle Sale e Katia Tempesta saliranno sul palco insieme al gruppo “Francesca Cipriani Musical Weekend”, dando vita a un’esibizione che unisce tecnica, energia e spirito natalizio. Le coreografie sono firmate da Emanuela Mastandrea, direttrice della Stardance Academy Termoli e team leader del Musical Weekend Roma–Milano, che ancora una volta guida le sue allieve in un percorso di crescita artistica capace di trasformarsi in opportunità concrete e visibilità nazionale.

Un momento di magia natalizia, costruito con dedizione e professionalità, che celebra il talento delle ragazze e il lavoro quotidiano della scuola: un orgoglio per la città e un segnale forte di quanto la danza, quando è coltivata con passione, possa aprire porte e creare futuro.

La Stardance Academy si prepara così a vivere un nuovo traguardo, condividendo con il pubblico italiano l’eccellenza di un territorio che continua a credere nei suoi giovani e nella forza della creatività.