“Suoni d’inverno”, Damiano D’Angelo e Gianluca De Lena in concerto al Fulvio

GUGLIONESI. Guglionesi si prepara a ospitare “Suoni d’inverno – Dialogo tra Clarinetto e Pianoforte”, un raffinato appuntamento musicale promosso dal Comune di Guglionesi, in programma martedì 23 dicembre 2025 alle 18:30 presso il Teatro Fulvio.

Sul palco si esibiranno Damiano D’Angelo al clarinetto e il Maestro Gianluca De Lena al pianoforte, proponendo un percorso sonoro che attraversa epoche, stili ed emozioni. Damiano, figlio del regista Simone D’Angelo, porta con sé non solo una solida preparazione musicale, ma anche una sensibilità artistica maturata in una famiglia profondamente legata al mondo della creatività.

Il programma della serata prende il via con il Concerto n. 2 di Carl Maria von Weber, pagina brillante del primo Romanticismo, in cui virtuosismo ed eleganza si intrecciano in un dialogo serrato tra clarinetto e pianoforte. Seguiranno le Cinque Bagatelle di Gerald Finzi, piccoli gioielli della letteratura cameristica inglese, caratterizzati da una scrittura intima e cesellata.

Il culmine emotivo della serata sarà affidato alla Fantasia da concerto su temi del Rigoletto di Luigi Bassi, ispirata alle melodie verdiane e capace di esaltare la versatilità espressiva del clarinetto, insieme alla complicità e all’intesa dei due interpreti.

Un concerto che unisce forza e lirismo, introspezione e brillantezza tecnica, offrendo al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente, ideale per inaugurare con eleganza il clima delle festività invernali.

Ingresso libero.