“Tana libera tutti, Christmas Edition” a Petacciato

PETACCIATO. Torna l’appuntamento natalizio con “Tana libera tutti – Christmas Edition”, un pomeriggio dedicato a grandi e piccini all’insegna della magia e del divertimento.
L’evento, che si terrà il 20 dicembre dalle ore 16:30 presso gli impianti sportivi “Marchesi Battiloro”, proporrà giocoleria, trampoli e spettacoli dal vivo, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.
Un’occasione per vivere emozioni, risate e meraviglia, in una cornice pensata per intrattenere tutta la famiglia.
Ingresso libero, il divertimento è garantito!