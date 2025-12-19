venerdì 19 Dicembre 2025
Termoli lancia il piano città degli immobili pubblici

  • Redazione
  • Comunità

TERMOLI. L’Agenzia del Demanio e il Comune di Termoli presentano il “Piano Città degli Immobili Pubblici”.

Un accordo per la valorizzazione e la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico della città.

Martedì 23 dicembre, ore 11, presso la sala Consiliare del Comune di Termoli.

Intervengono:

  • Nicola Antonio Balice, sindaco del Comune di Termoli
  • Caterina Micossi, responsabile Regionale Abruzzo e Molise, Agenzia del Demanio
  • Francesco Roberti, presidente Regione Molise
  • Capitano di Vascello Daniele Giannelli, Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti