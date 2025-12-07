TERMOLI. Solennità dell’Immacolata Concezione, Termoli rinnova l’omaggio alla Madonnina.

Nella luce chiara dell’8 dicembre, quando la città si raccoglie attorno al mistero dell’Immacolata, Termoli tornerà a vivere uno dei suoi gesti più identitari e delicati: l’omaggio alla Madonnina di piazza Regina Elena. Alle 12.15, subito dopo la preghiera dell’Angelus, la comunità si stringerà attorno alla statua della Vergine mentre i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino, con la consueta compostezza che accompagna i momenti più sentiti della vita civile e religiosa, deporranno un omaggio floreale ai suoi piedi. A presiedere la celebrazione sarà il vescovo, monsignor Claudio Palumbo, insieme ai sacerdoti delle parrocchie cittadine, in un clima di preghiera e affidamento che unisce generazioni e storie diverse sotto lo stesso sguardo materno. Un gesto semplice e antico, che ogni anno rinnova il legame profondo tra la città e la sua devozione mariana, custodendo nella memoria collettiva un rito che parla di protezione, gratitudine e speranza.