«Ti ho amato fino all’ultimo istante»: il commovente addio di Debora a Giuseppe

TERMOLI. Termoli questa mattina si è svegliata con un dolore immenso. Una vita giovane e amata è stata strappata troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile nelle persone che lo conoscevano e lo amavano. Giuseppe Vizzarri, figura cara a molti, ci ha lasciati, e il suo ricordo resterà nei cuori di chi lo ha conosciuto.

A dare il triste annuncio è la moglie, Debora Staniscia, con parole che raccontano tutto l’amore e il dolore di una vita condivisa.

“Ci abbiamo provato insieme, fino alla fine, a scalare una montagna che era troppo ripida! Ti ho amato e ti abbiamo amato fino all’ultimo istante! Abbiamo passato questa ultima notte insieme, ogni tanto ti accarezzavo la testa, poi a un certo punto mi sono seduta sulla sedia, ho chiuso gli occhi, un dolore al petto incredibile che mi ha tolto il fiato… mi sono alzata di scatto e tu non respiravi più…

La mia unica certezza è che ti abbiamo accompagnato fino alla fine e che sei stato felice di avere tutti vicino.

Come andrò avanti da questo momento, amore mio io non lo so, come farò ad avere un sorriso, una carezza di chi come noi si è amato in modo incondizionato sopra ogni cosa, fuori dal tempo e da ogni logica…. Ti amo e ti amerò sopra ogni cosa sempre”.

La redazione di Temolionline si unisce con profondo cordoglio al dolore di Debora, della famiglia e di tutti coloro che gli hanno voluto bene, stringendosi in un abbraccio sincero in questo momento di grande sofferenza.