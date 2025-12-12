Torna a Termoli il mercatino natalizio dei libri Lilt

TERMOLI. A dicembre torna a Termoli il mercatino natalizio dei libri organizzato dalla Lilt Campobasso, un’occasione per scegliere regali di Natale originali e, allo stesso tempo, sostenere una causa importante: aiutare le donne malate di tumore.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà destinato all’acquisto di nuove parrucche e turbanti, che verranno forniti gratuitamente alle pazienti oncologiche che ne faranno richiesta.

L’appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 dicembre, dalle 9 alle 20, in piazza Monumento a Termoli, dove sarà allestito il banchetto con una ricca selezione di libri, gestito dalle volontarie del gruppo di libroterapia, coordinato dalla psicoterapeuta dott.ssa Marianna D’Aulerio. A supporto dell’iniziativa anche le associazioni culturali Sopralerighe e Casa Del Libro.

La solidarietà intorno a questo progetto ha già superato ogni aspettativa. La scorsa edizione ha riscosso un grande successo, non solo per i fondi raccolti, ma anche per la partecipazione e l’affetto della comunità. A pochi mesi di distanza, l’iniziativa torna per dimostrare come piccoli gesti possano trasformarsi in un aiuto concreto e prezioso.