Torna la calata di Babbo Natale dal Castello Svevo

TERMOLI. Per il secondo anno consecutivo, in occasione del “Natale a Termoli”, torna l’appuntamento con la Calata di Babbo Natale dal Castello Svevo. L’iniziativa è organizzata da Speleo Pop, in collaborazione con il Comune di Termoli e l’associazione Ambiente Basso Molise.

L’evento si terrà domenica 21 dicembre alle ore 17.30 e promette di regalare momenti di gioia a grandi e piccini. Ad accogliere Babbo Natale ci sarà Katia Nestola, la cui voce accompagnerà l’arrivo del vecchio nonnetto dalla barba bianca e vestito di rosso, intrattenendosi con tutti i presenti durante la sua discesa dal Castello Svevo.