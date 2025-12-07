“Tra le vie del borgo antico” a Serracapriola

SERRACAPRIOLA. Un invito a lasciarsi sorprendere, a vivere la bellezza senza filtri, a respirare l’atmosfera autentica di un borgo che nel periodo natalizio sa trasformarsi in un piccolo scrigno di luci, profumi e convivialità. Oggi, domenica 7 dicembre, alle 18.30, Serracapriola apre le sue vie più suggestive a un’esperienza visiva ed emozionale unica: un percorso enogastronomico tra calici sotto le stelle, sapori del territorio e addobbi originali capaci di restituire tutta la magia del Natale.

Un evento pensato per coinvolgere residenti e visitatori in un viaggio sensoriale che unisce gusto, tradizione e creatività, grazie all’impegno instancabile delle associazioni locali che, con passione e cura, rendono vivo e accogliente il borgo antico. Ogni angolo diventa scenografia, ogni dettaglio un racconto, ogni luce un invito a rallentare e lasciarsi incantare. Una serata da vivere insieme, nel cuore di un paese che sa custodire la propria identità e condividerla con chi sceglie di esserci.

EB