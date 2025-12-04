Tra memoria e immagini: il calendario storico di Guglionesi compie 30 anni

GUGLIONESI. Torna anche quest’anno il tradizionale calendario di Guglionesi, curato dall’Odv San Nicola, che nel 2025 festeggia i suoi primi 30 anni. La prima copia risale al 1995, grazie all’iniziativa del padre fondatore Tonino Pace, e da allora cittadini e parrocchia collaborano ogni anno per valorizzare la memoria e le tradizioni locali.

Pagina dopo pagina, i guglionesani possono riscoprire storia, cultura, proverbi e usi del passato, con i detti popolari riportati rigorosamente in dialetto guglionesano.

Quest’anno il calendario propone un ricco repertorio fotografico, che spazia dagli anni 2000 fino a selezioni degli anni ’70 e ’80, offrendo uno sguardo emozionante sulla vita del borgo e sulle sue trasformazioni nel tempo.

Il calendario è disponibile presso la sede dell’Odv San Nicola, in Corso Umberto I a Guglionesi, pronto a portare nelle case dei cittadini decenni di tradizione e memoria condivisa, tra immagini, storie e racconti del passato.

AZ