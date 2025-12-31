Un anno senza Vincenzo Iulio: il ricordo della famiglia

MONTECILFONE-SAN SALVO. Un anno senza Vincenzo Iulio: il ricordo di una famiglia segnata dal dolore e dalla forza dell’unione.

È stato il 31 dicembre, alle 22:30, mentre la famiglia si preparava a salutare l’anno nuovo nella casa della figlia Rosaria a San Salvo, che Vincenzo Iulio se n’è andato all’improvviso, stroncato da un infarto fulmineo. Il silenzio che ha seguito quel momento ha spezzato la festa e segnato per sempre il cuore di chi gli era accanto: la moglie Antonietta, i figli Carmela, Rosaria, Enza e Antonio, i generi Mario, Giovanni e Vittorio, i nipoti Guido, Giada, Vincenzo, Giulia Pia, Paola, Teresa, Marco, Claudio e Letizia.

Sei mesi dopo, un altro colpo ha scosso la famiglia: Mario, genero di Vincenzo, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale, raggiungendo il suocero in quella che per tutti è stata un’annata nera, segnata da lutti ravvicinati e da un dolore che ha chiesto forza e coesione.

In quella sera di Capodanno, erano tutti lì: Carmela e Antonio, Mario e Giovanni, Antonietta, i gemellini Vincenzo e Giulia Pia, il nipote Guido. Una famiglia riunita, come sempre, attorno a Vincenzo, che con la sua presenza sapeva dare senso alle cose. La sua assenza ha lasciato un vuoto che non si colma, ma che si riempie ogni giorno di ricordi, gesti, parole, e di quella messa in suffragio che ieri 30 dicembre, alle 17:30, presso il centro della comunità di Montecilfone, lo ha celebrato con affetto e gratitudine.

Vincenzo Iulio non è solo un nome inciso nella memoria: è il volto di una generazione che ha saputo costruire, amare, proteggere. E oggi, nel dolore che si rinnova, la sua famiglia lo ricorda come si ricordano i pilastri: con rispetto, con amore, e con la promessa di non dimenticare mai.

