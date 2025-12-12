Un nuovo televisore per la casa di riposo di Casacalenda

CASACALENDA. Ieri pomeriggio, presso la casa di riposo Mater Dei, l’Anteas Regionale Molise, con la partecipazione della Fnp-Cisl Molise, ha donato un nuovo televisore agli ospiti della struttura. Un gesto semplice ma significativo, accolto con grande entusiasmo dagli anziani.

L’iniziativa si è trasformata in un momento di festa: musica con Antonio Martino, canti, balli e le poesie di Luciano Mancinella hanno animato il pomeriggio, creando un clima di vicinanza e condivisione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai partecipanti, ai familiari presenti e soprattutto al personale della casa di riposo, guidato dalla responsabile Maria, per l’impegno, la dedizione e l’affetto con cui ogni giorno assistono gli anziani.

Un saluto fraterno è stato espresso anche da Luigi, Riccardo, Luciano, Feliceantonio e dalla responsabile Fnp di Casacalenda, Rita Di Genova.