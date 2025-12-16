Una nuova unità territoriale della Croce Rossa a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. La Croce Rossa Italiana rafforza la propria presenza sul territorio con l’apertura della nuova Unità Territoriale di Montenero di Bisaccia, iniziativa promossa dal Comitato Cri di Termoli. L’inaugurazione è in programma sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 10, presso il Municipio di Montenero di Bisaccia, in Piazza della Libertà 4.
L’evento rappresenta un passo significativo per la comunità locale, che potrà contare su un presidio stabile dedicato alle attività di assistenza, prevenzione e supporto sociale. A coordinare la nuova realtà sarà la referente Silvana Di Bello, già attiva all’interno del comitato termolese.
La cerimonia è aperta a tutti.
Per informazioni è possibile contattare i numeri 0875.881765 e 349.5212856.