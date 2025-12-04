Una tensostruttura per vivere il Natale in condivisione

GUGLIONESI. Sono in fase di ultimazione a Guglionesi i lavori di allestimento della grande tensostruttura riscaldata in viale Monsignor Carlo Maglia, area Castellara, che sarà il cuore pulsante del Natale 2025. Lo spazio coperto, già operativo nei prossimi giorni, accoglierà numerosi appuntamenti inseriti nel ricco programma festivo promosso dal Comune in collaborazione con associazioni locali, Pro Loco, parrocchie e realtà culturali del territorio.

La tensostruttura offrirà un ambiente riparato e confortevole per molti degli eventi più attesi del calendario, tra laboratori, spettacoli, musica, attività per bambini e iniziative sociali.

E si parte domani, venerdì 5 dicembre con il laboratorio creativo per bambini organizzato dalla Pro loco Colleniso e Agng.

Un calendario ricco in cui la tensostruttura si conferma uno spazio fondamentale per garantire alla comunità un Natale partecipato, accogliente e riparato dal maltempo.

AZ