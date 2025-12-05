X
venerdì 5 Dicembre 2025
Unione dei Comuni: il calendario della raccolta durante le festività

  • Redazione
  • Comunità, Foto

BASSO MOLISE. Durante le prossime festività natalizie, i Comuni dell’Unione del basso Biferno – Campomarino, Guglionesi, Larino, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni e Ururi – sono previste alcune modifiche al servizio di raccolta differenziata.

Secondo il calendario, il 8 dicembre 2025 il ritiro dell’organico avverrà regolarmente, mentre il 25 dicembre il servizio sarà sospeso per Natale. Il 26 dicembre sarà regolarmente effettuato il ritiro del secco residuo. Per Capodanno, 1° gennaio 2026, il servizio resterà sospeso, mentre il 6 gennaio 2026 il ritiro della carta avverrà regolarmente.

Durante tutto il periodo delle festività, i Centri di raccolta rimarranno chiusi.

AZ