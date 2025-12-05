Unione dei Comuni: il calendario della raccolta durante le festività

BASSO MOLISE. Durante le prossime festività natalizie, i Comuni dell’Unione del basso Biferno – Campomarino, Guglionesi, Larino, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni e Ururi – sono previste alcune modifiche al servizio di raccolta differenziata.
- 8 dicembre 2025: il ritiro dell’organico avverrà regolarmente, come da calendario.
- 25 dicembre 2025: il servizio sarà sospeso per Natale.
- 26 dicembre 2025: il ritiro del secco residuo avverrà regolarmente.
- 1° gennaio 2026: il servizio sarà sospeso per Capodanno.
- 6 gennaio 2026: il ritiro della carta avverrà regolarmente.
Durante tutto il periodo delle festività, i Centri di raccolta rimarranno chiusi.
AZ