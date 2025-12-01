Visite guidate tra le Luminarie di Larino

LARINO. In occasione delle Luminarie di Larino – Magia di Luci, che tornano quest’anno, in quattordici date, ad accendere di splendore il Natale basso-molisano, l’Associazione Gruppo Animatori Centro Storico Larino, giunta al suo trentesimo anno di attività, ha deciso di accendere le “Luci su Larino” anche da un altro punto di vista.

In 5 date delle Luminarie – 7, 13, 20, 27 dicembre e 4 gennaio – l’Associazione regalerà un tour alla scoperta delle meraviglie storiche, architettoniche, artistiche e archeologiche del centro storico di Larino, cittadina tra le più antiche e importanti dell’intera regione.

Il ritrovo è alle ore 10 presso il Parcheggio Centro Storico di via Circonvallazione.

La durata della visita al solo centro storico e alle sue bellezze è di circa due ore.

Il tour guidato è a offerta libera, aperto a tutti ma solo su prenotazione e fino a esaurimento posti. È possibile prenotarsi o ricevere informazioni, anche riguardo a esigenze particolari, al numero 3472844778 (WhatsApp) o all’indirizzo mail associazionegacslarino@gmail.com.

Sono ancora disponibili posti per ogni data, tranne quella del 13 dicembre.