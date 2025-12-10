Weekend ‘pregiato’ coi due eventi a Casacalenda

CASACALENDA. Un fine settimana ricco di eventi culturali attende i cittadini di Casacalenda, con due appuntamenti di grande rilevanza inseriti nella programmazione.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre la cittadina molisana si animerà con iniziative che celebrano la memoria storica e il dialogo interculturale.

Sabato 13: Premio Letterario Pietro Corsi

La Società Operaia di Casacalenda “Principe Amedeo”, nel cuore delle celebrazioni per i suoi 150 anni di storia (1875-2025), ospiterà sabato 13 dicembre alle ore 17:00 la cerimonia di premiazione del Concorso Letterario dedicato alla memoria di Pietro Corsi. L’evento si terrà nei locali storici della Società in Corso Vittorio Emanuele III.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Casacalenda, rappresenta un’occasione per celebrare la scrittura e valorizzare il talento letterario locale, onorando al contempo la figura di Pietro Corsi, personalità che ha lasciato un segno profondo nella comunità casacalendese.

“Un momento di festa collettiva che unisce tradizione e cultura”, sottolineano gli organizzatori, invitando l’intera cittadinanza a partecipare a questo appuntamento che rafforza il legame tra passato e presente della comunità.

Domenica 14: “Figli di Abramo” al Teatro Bucci

Il weekend culturale prosegue domenica 14 dicembre alle ore 18:00 al Cinema Teatro F. Bucci con lo spettacolo “Figli di Abramo”, interpretato da Stefano Sabelli, definito dalla critica “irresistibile affabulatore” e protagonista di uno “spettacolo necessario e coraggioso”, come ha scritto Il Messaggero.

Il viaggio teatrale proposto da Sabelli esplora le radici comuni delle tre grandi religioni monoteiste – ebraismo, cristianesimo e islam – affrontando con coraggio i fraintendimenti storici e le ingiustizie che ne hanno segnato i rapporti nel corso dei secoli. Attraverso l’opera del leggendario Sven Ternberg e il suo viaggio a Gerusalemme, lo spettacolo diventa un racconto che abbraccia le contraddizioni della storia, dalla tragedia della Shoah alle tensioni contemporanee.

Un’esperienza teatrale intensa e necessaria, particolarmente significativa nell’attuale tempo dei fondamentalismi, che invita alla riflessione e alla riscoperta delle storie comuni che uniscono i popoli.

Due appuntamenti da non perdere per chi desidera vivere un weekend all’insegna della cultura, della memoria e del dialogo.

Per informazioni sul premio P.Corsi: Società Operaia di Casacalenda “Principe Amedeo”

Per biglietti dello spettacolo: Maria Rita Sciscente – Tel. +39 339 787 6250.