A Santa Croce di parlerà anche di altri problemi sulla sicurezza

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Nel pieno della cronaca cittadina, si parlerà ad ampio spettro di sicurezza. «Contro le truffe, insieme»: il Comune di Santa Croce di Magliano convoca i cittadini per un incontro pubblico sulla sicurezza. Un appuntamento cruciale per la prevenzione e il dialogo: domani, lunedì 15 dicembre alle ore 16, nella sala consiliare del Municipio di Santa Croce di Magliano, si terrà un incontro informativo aperto alla cittadinanza contro le truffe a domicilio e altre situazioni a rischio.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, vedrà la partecipazione del sindaco Alberto Florio e del maresciallo Matteo Diamilla, comandante della stazione dei Carabinieri, in un confronto diretto con la popolazione.

L’obiettivo è duplice: da un lato fornire strumenti di prevenzione e consapevolezza contro le truffe, spesso rivolte alle fasce più vulnerabili; dall’altro aprire un dialogo concreto tra cittadini e istituzioni sui temi della sicurezza urbana, della videosorveglianza, dei servizi comunali, dei lavori pubblici, delle esigenze delle famiglie e delle criticità quotidiane. A seguire, l’incontro si trasformerà in un momento partecipativo dal titolo «Parliamone insieme», dove ogni voce potrà contribuire con proposte, segnalazioni e richieste.

Un’occasione per rafforzare il legame tra comunità e amministrazione, in nome della trasparenza, della protezione e della cura del territorio. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa: la sicurezza si costruisce insieme, con ascolto, presenza e responsabilità condivisa.