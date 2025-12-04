Addio all’ex presidente della Regione Molise Paolo Nuvoli, il cordoglio delle istituzioni

CAMPOBASSO. Si è spento nella notte al Veneziale di Isernia Paolo Nuvoli, 90 anni, figura di spicco della politica molisana e noto per il suo impegno a favore del territorio.

Nuvoli, esponente della Democrazia Cristiana, ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale dalla prima legislatura del 1970 fino al 1990, contribuendo in modo significativo allo sviluppo delle istituzioni regionali. Tra il 1985 e il 1988 ha guidato la Regione Molise come Presidente, dopo essere stato Presidente del Consiglio regionale.

Il mondo politico e la comunità locale lo ricordano come un uomo dedito al servizio pubblico, sempre vicino alle esigenze dei cittadini e attento alla crescita economica, sociale e culturale della regione. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria D’Agostino.

Il cordoglio del presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante.

“La scomparsa di Paolo Nuvoli rappresenta una grande perdita per il Molise e per la sua storia. Protagonista della politica regionale fin da giovane, ricoprendo diversi incarichi Nuvoli è presente nell’Assise legislativa regionale dalla prima legislatura del 1970, alla conclusione della quarta, nel 1988. È stato quindi eletto Presidente del Consiglio regionale nel 1985, per poi passare alla Presidenza della Giunta dal 1985 al 1988. Ha affiancato a questi incarichi istituzionali l’impegno di partito, la DC nella cosiddetta prima repubblica, e nel CCD negli anni ’90. La sua attività politica e istituzionale lo ha visto interessarsi e attivarsi per fronteggiare ogni tipo di problematica: dalla sanità, allo sviluppo economico e sociale del territorio. Non secondaria l’azione portata avanti con passione per la salvaguardia delle radici culturali del Molise sulle quali è stata costruita l’autonomia regionale. Tra e con la gente, ha sempre mantenuto rapporti di stima, anche se a volte conflittuali, con tutti i partiti e con i loro esponenti, conquistandosi però da ciascuno stima e ammirazione, pur nella diversità di vedute e di impegno. Autore di saggi sulla storia dei Sanniti, si è impegnato in mille modi per promuovere il territorio e le sue evidenze paesaggistiche, artistiche e ambientali. Il messaggio di Nuvoli però alla politica di ieri come quella di oggi resta immutato: lavorare senza risparmio per attuare una visione di crescita e sviluppo, per fortificare rispetto alle sfide delle diverse epoche l’autonomia conquistata con grande sacrificio collettivo, impegnarsi senza divisioni per una crescita sostenibile del territorio e delle sue peculiarità. Alla famiglia va il cordoglio di tutto il Consiglio regionale insieme all’impegno a ricordare i suoi esempi virtuosi ed i suoi insegnamenti istituzionali e politici”.

