Aggredisce i genitori a Natale, arrestato dai Carabinieri

CAMPOBASSO. Violenta aggressione in famiglia: Carabinieri salvano una coppia dopo anni di soprusi.

Nel pomeriggio del 25 dicembre i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti in un’abitazione di Campobasso dopo una segnalazione che riferiva di una violenta lite familiare. All’arrivo della pattuglia, i Carabinieri hanno trovato una coppia di coniugi terrorizzata, rifugiata nell’androne del palazzo per sottrarsi alla furia del figlio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo – in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol e sostanze psicotrope – avrebbe aggredito fisicamente i genitori, minacciandoli di morte e devastando gli arredi dell’appartamento. I militari, entrati nell’abitazione messa completamente a soqquadro, sono riusciti a bloccarlo nonostante l’estrema agitazione.

Il soggetto, già noto agli Uffici e attualmente sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’Ospedale “Cardarelli” per le cure del caso. La madre ha riportato escoriazioni alla mano durante la colluttazione. Dalle testimonianze raccolte è emerso un quadro drammatico: episodi di violenza e abuso di sostanze che andavano avanti da circa dieci anni, con frequenza quasi quotidiana, rendendo la convivenza insostenibile e pericolosa per i due genitori. L’intervento conferma la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati consumati tra le mura domestiche e nel sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione, soprattutto in contesti segnati da fragilità e violenze reiterate.

EB