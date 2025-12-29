Aggredito da due cani randagi, 28enne finisce al Pronto soccorso

TERMOLI. Un pomeriggio che avrebbe dovuto essere ordinario si è trasformato in un episodio di paura per un 28enne termolese, aggredito ieri intorno alle 16:15 da due cani randagi in via Pertini. Il giovane, che aveva con sé i suoi chihuahua, ha raccontato attimi di forte tensione quando i due animali – uno di taglia media, nero e bianco a pelo lungo, l’altro marrone a pelo corto – si sarebbero avvicinati rapidamente fino ad attaccare.

Nel tentativo di allontanarsi per proteggere i suoi cani, il ragazzo si è visto costretto a correre tenendoli in braccio, ma i randagi lo avrebbero inseguito e morso alla gamba, strappandogli i pantaloni e provocandogli una ferita poi medicata al pronto soccorso. Per fortuna le conseguenze fisiche sono state contenute, ma resta la paura vissuta e la necessità di cure mediche. Al momento è sotto antibiotico, con tutte le limitazioni e il disagio del caso, compreso – come sottolinea lui stesso – la rinuncia a un brindisi di fine anno.

L’episodio di ieri evidenzia la necessità di interventi tempestivi da parte delle autorità competenti per il recupero e la tutela degli animali, ma anche per la sicurezza di chi transita nelle aree più frequentate.

Il malcapitato auspica che la sua testimonianza possa servire da campanello d’allarme per evitare che situazioni simili possano ripetersi, magari con conseguenze peggiori.

