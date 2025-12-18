Agguato a colpi d’arma da fuoco, arrestato 31enne ad Apricena

APRICENA. I Carabinieri della stazione di Apricena hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 31enne del posto, accusato di aver ferito a colpi d’arma da fuoco, nella serata del 2 novembre scorso, un giovane operaio che passeggiava per le vie del centro.

L’episodio è stato comunicato ai Carabinieri nell’immediatezza dei fatti, grazie alle telefonate al numero unico di emergenza 112 da parte di alcuni passanti, che avevano segnalato l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco tra via Armando Diaz e piazza San Francesco d’Assisi, luoghi molto frequentati dai giovani, soprattutto a quell’ora.

Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima – un 23enne di Apricena recatosi nel frattempo in ospedale di San Severo, non in pericolo di vita, con ferite agli arti inferiori -, alle operazioni di sopralluogo – che hanno permesso di repertare 6 bossoli esplosi e una cartuccia ragionevolmente riconducibili all’arma utilizzata, una pistola calibro 7,65 – e all’acquisizione dei filmati di videosorveglianza della zona dell’evento, i militari della Stazione Carabinieri di Apricena, nel corso delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, sarebbero riusciti ad individuare il presunto autore, che è stato associato presso la casa circondariale di Foggia e che dovrà rispondere dei reati di lesioni personali aggravate e di porto abusivo di arma da fuoco.

EB