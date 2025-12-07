Altri furti in appartamento a Difesa Grande

TERMOLI. Doppio furto a Difesa Grande, segnalazione social fa scattare l’allarme: forze dell’ordine sul posto

Due furti in due abitazioni, quasi in contemporanea, hanno scosso Difesa Grande ieri sera. È successo intorno alle 19, in viale Santa Maria degli Angeli.

Due case violate, con i ladri che sarebbero riusciti ad agire rapidamente approfittando dell’oscurità.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi e raccolto le prime testimonianze per ricostruire la dinamica e verificare eventuali collegamenti con gli episodi registrati nei giorni scorsi in altre zone della città.

La segnalazione online, rimbalzata in pochi istanti tra residenti e gruppi di quartiere, ha contribuito a diffondere l’allerta in un momento in cui la comunità vive un clima di crescente preoccupazione per furti e intrusioni ripetute. Le indagini sono in corso.

EB