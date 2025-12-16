Arrestato 38enne per violenza sessuale

CAMPOBASSO. Un 38enne in carcere per violenza sessuale. La Procura: «Intervento immediato dopo la denuncia della vittima».

La Procura della Repubblica di Campobasso ha disposto la custodia cautelare in carcere per un 38enne cittadino egiziano, indagato per violenza sessuale e lesioni personali aggravate ai danni di una 34enne del capoluogo. L’ordinanza, firmata dal gip del Tribunale di Campobasso, è stata eseguita nel pomeriggio del 13 dicembre dalla Squadra Mobile, sezione specializzata nei reati contro la persona, al termine di un’attività investigativa definita «rapida e puntuale» dagli inquirenti.

Secondo la ricostruzione della Procura, i fatti risalgono al 24 novembre. La donna, appena uscita da un supermercato cittadino, sarebbe stata avvicinata dall’uomo che si sarebbe offerto di aiutarla a trasportare la spesa fino all’auto. Mentre la 34enne riponeva gli acquisti nel bagagliaio, l’indagato l’avrebbe colpita chiudendole il portellone sulla testa. Stordita dal colpo, la vittima avrebbe tentato di salire in auto per allontanarsi, ma l’uomo l’avrebbe trattenuta per un braccio e poi baciata prima sulla guancia e successivamente sulla bocca. Solo la resistenza decisa della donna avrebbe interrotto l’aggressione.

La 34enne si è recata al Pronto soccorso per il trauma cranico riportato e, il mattino seguente, ha denunciato l’accaduto alla questura. Le prime verifiche delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, seguite dalle indagini della Squadra Mobile, hanno consentito di identificare rapidamente il presunto autore e di raccogliere gli elementi necessari alla Procura per richiedere la misura cautelare, poi accolta dal gip.

EB