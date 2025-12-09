Auto prende fuoco, il conducente riesce ad allontanarsi in tempo

TERMOLI. Attimi di paura, oggi poco dopo le 13, lungo le strade di Campomarino, dove un’autovettura ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. A bordo c’era il solo conducente che, accortosi del fumo e delle prime fiamme, ha avuto la prontezza di accostare rapidamente e abbandonare il mezzo, mettendosi in salvo prima che l’incendio avvolgesse l’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con una squadra del distaccamento di Termoli, e la pattuglia della Polizia locale di Campomarino. L’auto era già completamente interessata dalle fiamme quando i soccorritori sono arrivati. Per procedere in sicurezza allo spegnimento è stato necessario l’impiego dell’autoprotettore per le vie respiratorie, a causa dei fumi densi e tossici, oltre all’utilizzo del naspo ad alta pressione per domare il rogo.

L’intervento, rapido e coordinato, ha impedito alle fiamme di propagarsi ad altre vetture o alle aree circostanti. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’autovettura è andata completamente distrutta. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, anche se dai primi elementi sembrerebbe trattarsi di un guasto improvviso al veicolo.

Una vicenda che, ancora una volta, evidenzia la tempestività e la professionalità dei Vigili del Fuoco, capaci di intervenire con efficacia in situazioni ad alto rischio e di garantire la sicurezza dei cittadini.

EB